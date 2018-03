Titelverdediger Roger Federer naar kwartfinales in Indian Wells LPB

15 maart 2018

08u47

Bron: Belga 0 Tennis Titelverdediger Roger Federer (ATP 1) heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het Masters 1.000 toernooi in Indian Wells (hard/7.972.535 dollar).

Het Zwitserse eerste reekshoofd versloeg in de achtste finale de Fransman Jérémy Chardy (ATP 100) in twee sets: 7-5, 6-4. In de volgende ronde staat Federer, nog ongeslagen in 2018, tegenover Chung Hyeon (ATP 26). De Zuid-Koreaan was met 6-1, 6-3 te sterk voor de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 34). Federer en Chung treffen elkaar voor de tweede keer, na de halve finale eerder dit jaar op de Australian Open. De Zuid-Koreaan moest toen met een voetblessure opgeven.

Federer won de titel in Indian Wells al vijf keer: in 2004, 2005, 2006, 2012 en 2017. Vorig jaar versloeg de twintigvoudig grandslamkampioen in de finale zijn landgenoot Stan Wawrinka met 6-4, 7-5.