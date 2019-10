Titelverdediger Kyle Edmund sneuvelt wel heel snel in Antwerpen

13 oktober 2019

23u48

Kyle Edmund (ATP-42) zal zijn titel niet verlengen op het European Open in Antwerpen (635.750 euro). De 24-jarige Brit verloor in de eerste kwalificatieronde met 6-4, 6-7 (6/8) en 6-3 van de Slovaak Norbert Gombos (ATP-119).

Edmund besloot pas in laatste instantie deel nemen in Antwerpen en was daardoor veroordeeld tot het spelen van kwalificaties. Daarin was hij het eerste reekshoofd, maar hij liet dus zich verrassen door de 77 plaatsen lager gerangschikte 29-jarige Gombos.

Vorig jaar veroverde Edmund zijn eerste en tot nu enige ATP-titel door in de finale in de Lotto Arena de Fransman Gaël Monfils (ATP-11) met 3-6, 7-6 (7/2) en 7-6 (7/4) te verslaan. In januari 2018 had hij het ook al tot de halve finales van het Australian Open geschopt en in de herfst van vorig jaar bereikte hij met een veertiende plaats op de wereldranglijst zijn hoogste positie tot nog toe.

Momenteel beleeft Edmund een veel moeilijkere periode. Zondag leed hij al zijn vijfde nederlaag op rij. Ook in Cincinnati, op het US Open, in Chengdu en in Peking ging hij er in de eerste ronde uit. De laatse keer dat Edmund een partij kon winnen was begin augustus, toen hij in Montreal de Australiër Nick Kyrgios (ATP-28) uitschakelde, waarna hij in de tweede ronde verloor van de Rus Daniil Medvedev (ATP-4).