Titelverdediger John Isner houdt toernooirevelatie Felix Auger-Aliassime uit finale in Miami

29 maart 2019

21u52

Belga

Titelverdediger John Isner (ATP-9) heeft zich voor de finale van het Masters 1.000-toernooi van Miami (8.359.455 dollar) geplaatst. De 33-jarige Amerikaan, zevende reekshoofd op het hardcourt in Florida, deed dat door de 18-jarige Canadese kwalificatiespeler Felix Auger-Aliassime (ATP-57) in twee tiebreaks te verslaan. In 1 uur en 53 minuten werd het 7-6 (7/3) en 7-6 (7/4).

Zondag probeert Isner zijn titel te verlengen. Hij doet dat tegen de winnaar van de partij tussen de Zwitser Roger Federer (ATP-5) en de Canadees Denis Shapovalov (ATP-23). Isner gaat in zijn 27ste ATP-finale voor een vijftiende titel, de eerste dit seizoen.