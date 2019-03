Titelverdediger John Isner houdt toernooirevelatie Felix Auger-Aliassime uit finale in Miami - Elise Mertens bereikt finale dubbelspel Redactie

29 maart 2019

22u48

Bron: Belga 0

Titelverdediger John Isner (ATP-9) heeft zich voor de finale van het Masters 1.000-toernooi van Miami (8.359.455 dollar) geplaatst. De 33-jarige Amerikaan, zevende reekshoofd op het hardcourt in Florida, deed dat door de 18-jarige Canadese kwalificatiespeler Felix Auger-Aliassime (ATP-57) in twee tiebreaks te verslaan. In 1 uur en 53 minuten werd het 7-6 (7/3) en 7-6 (7/4).

Zondag probeert Isner zijn titel te verlengen. Hij doet dat tegen de winnaar van de partij tussen de Zwitser Roger Federer (ATP-5) en de Canadees Denis Shapovalov (ATP-23). Isner gaat in zijn 27ste ATP-finale voor een vijftiende titel, de eerste dit seizoen.

Elise Mertens bereikt finale dubbelspel in Miami

Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka hebben zich geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi van Miami (hard/9.035.428 dollar). Mertens, 10e op de dubbelranking, en Sabalenka wonnen in de halve finales met 7-6 (8/6) en 7-5 van de Wit-Russische Victoria Azarenka en de Australische Ashleigh Barty. De wedstrijd duurde 1 uur en 41 minuten.

In de finale spelen Mertens en Sabalenka tegen ofwel het Taiwanese duo Chan Hao-Ching/Chan Latisha, de achtste reekshoofden, ofwel de Australisch-Chinese tandem Samantha Stosur/Zhang Shuai, de zesde reekshoofden.

Mertens kan haar zevende dubbeltitel veroveren, ze staat voor de elfde keer in een dubbelfinale. In het enkelspel sneuvelde Mertens (WTA 14) afgelopen zondag in de derde ronde tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 59): 6-4 en 7-6 (7/1).