Tipsarevic bergt tennisrackets op - Weer snelle exit voor Murray - Coppejans naar tweede kwalificatieronde US Open LPB

20 augustus 2019

Tipsarevic bergt tennisrackets op

Janko Tipsarevic is bezig aan een afscheidstournee op de tenniscourts. In een bericht op Instagram kondigde de Serviër vandaag aan dat hij eind 2019 een punt zet achter zijn carrière.

“Het zijn zestien mooie jaren geweest. Na lang nadenken over wat op dit moment belangrijk is in mijn leven en wat mij gelukkig maakt, heb ik beslist te stoppen met professioneel tennis”, schrijft de 35-jarige Tipsarevic.

De Serviër neemt nog deel aan de US Open en enkele andere ATP-toernooien om dan definitief afscheid te nemen tijdens de Davis Cup in Madrid. “De volgende jaren richt ik mij op mijn familie, het beheer van onze tennisacademie en zal ik enkele weken per jaar internationaal trainen. Bedankt voor alle steun”, besluit hij.

Tipsarevic heeft vier ATP-titels op zijn erelijst en was twee keer kwartfinalist op de US Open (in 2011 en 2012). In de drie andere grandslams is een achtste finale zijn beste resultaat. In 2010 won hij met Servië de Davis Cup.

Zijn hoogste ranking was nummer acht in april 2012. Vandaag is de Serviër, die heel wat blessureleed kende, weggezakt naar de 257e plaats.

Coppejans in drie sets naar tweede ronde

Kimmer Coppejans (ATP 138) heeft de tweede kwalificatieronde van de US Open bereikt. Onze landgenoot versloeg in New York de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 295) in drie sets. Na 2u09' stond het 7-5, 3-6, 1-6. Zijn opponent in de tweede voorronde wordt de Tsjech Zdenek Kolar (ATP 283). Die versloeg de Amerikaan Michael Mmoh (ATP 197) met 2-6, 6-1, 7-6 (7/1). Bij winst speelt Coppejans in de laatste voorronde tegen de Fransman Elliot Benchetrit (ATP 226) of de Chinees Ze Zhang (ATP 356). De 25-jarige West-Vlaming hoopt zich voor het eerst te plaatsen voor de hoofdtabel van de US Open. Zijn grandslamervaring beperkt zich voorlopig tot twee deelnames aan Roland Garros (een eerste ronde in 2019 en 2015).

Ruben Bemelmans (ATP 181) neemt het vandaag in de eerste kwalificatieronde op tegen de Japanner Hiroki Moriya (ATP 213). David Goffin (ATP 15) en Steve Darcis (ATP 186), met een beschermde ranking, zijn al zeker van een plaats op de hoofdtabel in New York. De US Open beginnen op 26 augustus.

Geen tweede ronde voor Greet Minnen

Greet Minnen (WTA 120) kon zich niet plaatsen voor de tweede kwalificatieronde van de US Open. Minnen verloor met 6-3, 6-4 van de Slovaakse Kristina Kucova (WTA 153). Eerder op de dag verloor Ysaline Bonaventure (WTA 114) in de eerste kwalificatieronde met 6-1, 1-6, 6-2 van de Indiase Ankita Raina (WTA 194).

Kirsten Flipkens (WTA 109) en Yanina Wickmayer (WTA 162) treden eveneens aan in de kwalificaties. Elise Mertens (WTA 26) en Alison Van Uytvanck (WTA 66) hoeven geen kwalificaties te spelen in New York.

Murray moet opnieuw snel afdruipen

Drievoudig grandslamwinnaar Andy Murray heeft ook zijn tweede partij in het enkelspel na zijn rentree op de tennisbaan verloren. De 32-jarige Schot moest in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Winston-Salem zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Tennys Sandgren. Het werd 7-6 (10/8), 7-5. Murray onderging begin dit jaar een ingrijpende heupoperatie. In juni keerde hij terug in het dubbelspel, vorige week maakte hij zijn rentree op het ATP-toernooi van Cincinnati in het enkelspel. Hij verloor toen in de eerste ronde van de Fransman Richard Gasquet. “Ik voelde geen enkel pijntje”, reageerde Murray. “Dus op fysiek vlak verliep alles naar wens, alleen de vermoeidheid speelde wat meer dan gewoonlijk op. Ook mijn tennis was al wat beter dan vorige week.”

Murray laat de US Open, die komende maandag beginnen, aan zich voorbijgaan. Hij sloeg een wildcard van de organisatie voor het enkelspel af. Ook in het dubbelspel en het gemengd dubbelspel komt de huidige nummer 329 van de wereldranglijst in New York niet in actie.

Toptalent Anisimova verzaakt aan US Open wegens dood vader-coach

Het 17-jarige Amerikaanse tennistalent Amanda Anisimova (WTA 24) zal niet deelnemen aan de US Open. Haar vader en coach Konstantin Anisimova is plotseling overleden. De doodsoorzaak is niet bekend.

Konstantin Anisimova en zijn vrouw Olga verhuisden in 1998 van Rusland naar de VS. Hun dochter Amanda maakte in 2017 indruk met de juniorentitel op de US Open. Eerder dit jaar op Roland Garros in Parijs haalde ze de halve finale dankzij onder meer een zege tegen titelhoudster Simona Halep.