Thuisspelers Pella en Londero spelen finale in het Argentijnse Cordoba, geen dubbelfinale voor Gille en Vliegen GVS

10 februari 2019

08u43

De Argentijnen Guido Pella (ATP 59), het achtste reekshoofd, en Juan Ignacio Londero (ATP 112) spelen de finale van het ATP-toernooi in het Argentijnse Cordoba (gravel/527.880 dollar).

De 28-jarige Pella rekende zijn halve finale na bijna twee uur tennis in drie sets (6-1, 3-6 en 6-3) af met de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 92). De 25-jarige Londero klaarde de klus in nauwelijks een uurtje tennis in twee sets (6-1 en 6-0) tegen zijn landgenoot Federico Delbonis (ATP 77).

Het wordt voor beide heren de vierde onderlinge ontmoeting. Pella won - op Challenger- en Futureniveau - de drie voorgaande duels. Voor Pella is het de vierde ATP-finale in zijn carrière. Hij verloor tot dusver alle drie keer de eindstrijd (Rio de Janeiro 2016, München 2017 en Umag 2018). Voor Londero wordt het zijn eerste finale op ATP-niveau.

Sander Gille en Joran Vliegen slaagden er net niet in de finale in het dubbelspel te halen. De Limburgse tandem verloor in de halve finale na een supertiebreak (4-6, 7-6 (7/3) en 10/5) van de Argentijnen Maximo Gonzalez en Horacio Zeballos.