Thuisspeelsters Hibino en Doi bikkelen om eindzege WTA Hiroshima - Pliskova naar finale in Zhengzhou AB

14 september 2019

09u11

Bron: Belga 0

Thuisspeelsters Hibino en Doi bikkelen om eindzege WTA Hiroshima

Nao Hibino (WTA 146) en Misaki Doi (WTA 107) maken in een Japans onderonsje uit wie de eindzege van het WTA-toernooi in Hiroshima (hard/250.000 dollar) op zak steekt.

Hibino haalde het in de halve finales van de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 125) in drie sets: 4-6, 6-0 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 12 minuten. De 24-jarige Hibino mikt op de tweede WTA-titel uit haar loopbaan. In 2015 was ze al succesvol in Tachkent.

De 28-jarige Doi rekende af met de Russin Veronika Kudermetova (WTA 48) in twee sets: 6-4 en 6-3. De wedstrijd nam 1 uur en 23 minuten in beslag. Doi pakte eerder in 2015 in Luxemburg de eindzege en won ook de WTA 125-toernooien van San Antonio (2016) en Båstad (2019).

Karolina Pliskova grijpt ticket voor finale WTA Zhengzhou

Karolina Pliskova (WTA 2) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Chinese Zhengzhou (hard/1,5 miljoen dollar).

De 27-jarige Tsjechische klopte zaterdag in de halve finales de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 46) in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 9 minuten. Pliskova veroverde in haar loopbaan al veertien WTA-titels. Dit jaar was ze de beste in Brisbane, Rome en Eastbourne.

Pliskova, het eerste reekshoofd, neemt het in de finale op tegen de Française Kristina Mladenovic (WTA 49) of de Kroatische Petra Martic (WTA 23).