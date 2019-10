Exclusief voor abonnees Thomas Johansson, coach van David Goffin: “Hij is weer een gelukkige kerel met vertrouwen” Filip Dewulf

16 oktober 2019

21u12 0 European Open Na het zwoegen en zweten in het begin van het seizoen om zijn speler opnieuw op het juiste spoor te krijgen, is het nu vooral bijsturen en genieten voor Thomas Johansson, coach van David Goffin. “Zijn niveau is top tien, en soms zelfs beter”, weet de Zweed.

Thomas, je moet wel blij zijn met de prestaties van David in Tokio en Shanghai?

«Ik ben daar erg blij mee. David speelde heel goed. We hadden een beetje geluk in de eerste ronde in Tokio (1-6, 7-6, 6-0 tegen Carreno Busta, red.), maar daarna was hij zeer sterk. Zelfs tegen Novak (Djokovic, in de halve finale) was het een wedstrijd van een heel hoog niveau. Hij is er bovendien in geslaagd dat niveau aan te houden in Shanghai. En dan kwam die wedstrijd tegen Roger (Federer) en die had altijd voor David moeten zijn. Hij overspeelde Roger vanop de baseline, maar die kon zich telkens uit de problemen serveren. We hadden altijd de eerste set moeten winnen (Goffin kreeg vijf setpunten, red.) en dan wordt het een andere match. Maar ik ben dus wel blij met zijn tennis, ja.»

