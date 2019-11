Thiem vloert titelverdediger Zverev en vervoegt Tsitsipás in eindstrijd ATP Finals GVS

16 november 2019

22u47 0 Tennis De trofee van de ATP Finals wordt een strijd tussen Stéfanos Tsitsipás en Dominic Thiem. Thiem schakelde in de halve finales titelverdediger Alexander Zverev uit: 7-5 en 6-3. Eerder op de dag moest Roger Federer het hoofd buigen voor het jonge geweld van Tsitsipás.

Nadat Tsitsipás eerder vandaag zesvoudig winnaar Roger Federer uit de finale hield, keken titelverdediger Alexander Zverev (ATP 7) en Dominic Thiem (ATP 5) elkaar in de ogen. Het werd snel duidelijk dat beide heren elkaar geen duimbreedte wilden toegeven. Amper verschil in het aantal winners en unforced errors, ook de stand bleef lange tijd in evenwicht. Ondanks Zverev twee breakpunten versierde, werd het snel 5-5. Toch kwam er geen tiebreak, want bij 6-5 kreeg Thiem plots twee breakpunten. Zverev deed zichzelf de das om, want met een dubbele fout schonk hij de set weg. De Duitser katapulteerde z’n racket weg: de frustraties waren enorm.

De break van Thiem in de tweede set kwam vroeger. Bij een 3-2-stand schakelde de 26-jarige Oostenrijker een versnelling hoger, Zverev gaf z’n service opnieuw uit handen. Maar de titelverdediger liet het kopje niet hangen, antwoordde met een dubbele mogelijkheid op een re-break, maar liet de twee kansen onbenut. Zo werd het 5-2. Zverev haalde z’n eigen opslag vervolgens nog binnen, maar Thiem speelde nadien de match uit. 6-3 in set twee, morgen wacht de 21-jarige Tsitsipás.

Zowel voor Thiem wordt het de eerste finale van het toernooi met de beste acht spelers van het seizoen. Thiem won dit jaar in Indian Wells, Barcelona, Kitzbühel, Peking en Wenen en bracht zijn totaal aantal ATP-titels daarmee op zestien. Tsitsipas heeft drie ATP-toernooien op zijn palmares. Dit jaar was hij de beste in Marseille en Estoril. In de onderlinge confrontaties leidt Thiem met 4-2 en op hardcourt met 3-1. De Oostenrijker won ook het jongste duel, begin oktober versloeg hij Tsitsipas in de finale in Peking met 3-6, 6-4 en 6-1.