Thiem sneuvelt meteen in Rome, Djokovic wel naar achtste finales DMM/LPB

16 mei 2018

18u41

Bron: Belga 0

Dominic Thiem (ATP 8) is uitgeschakeld bij zijn eerste optreden op het Masters 1.000-toernooi in Rome. Het Oostenrijkse zesde reekshoofd, zondag nog finalist in Madrid, verloor in de tweede ronde met 6-4, 1-6, 6-3 van de Italiaan Fabio Fognini (ATP 21). In de eerste ronde was Thiem bye.

Vorige week schakelde Thiem op het gravel in Madrid Rafael Nadal uit in de kwartfinales. In de finale moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Duitser Alexander Zverev. In de achtste finales ontmoet Fognini de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 53). Daarna volgt mogelijk een confrontatie met Nadal, momenteel het nummer twee van de wereld.

Novak Djokovic (ATP 18) kon zich wel plaatsen voor de achtste finales in Rome. De Serviër klopte de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP-74) in twee sets: 6-4, 6-2. Door deze zege komt de balans van Djokovic positief te staan. De 30-jarige Serviër won dit jaar zeven keer, terwijl hij zes keer de duimen moest leggen. Toch was het geen makkelijke wedstrijd voor Djokovic. In de eerste set beging hij enkele opmerkelijke missers en moest hij knokken om zijn opslag te behouden in het zevende spel. Toen het 4-4 stond, nam hij de teugels in handen en boekte hij vijf punten op rij.

In de achtste finales staat Djokovic oog in oog met de Spanjaard Albert Ramos Vinolas (ATP 41), die de Amerikaan John Isner (ATP 9) uitschakelde in drie felbevochten sets: 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 7-6 (7/5).