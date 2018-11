Thiem houdt titelverdediger Sock uit halve finales in Parijs Redactie

02 november 2018

19u13

Bron: Belga 0 Tennis Dominic Thiem (ATP 8) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in Parijs. Hij versloeg de Amerikaanse titelverdediger Jack Sock (ATP 23) na drie sets met 4-6, 6-4 en 6-4.

Thiem neemt het voor een plek in de finale op tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 18). Die was met 6-1 en 6-3 een maat te groot voor Alexander Zverev (ATP 4). De Duitser had zichtbaar last van de schouder. De 26-jarige Thiem staat voor de eerste keer in de halve finales van een Masters 1.000 die op hardcourt wordt gespeeld. Eerder dit seizoen verloor de Oostenrijker de finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal.