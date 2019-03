Thiem en Federer spelen finale Indian Wells - Goffin verliest nu ook van nummer 168 DMM

Thiem speelt tegen Federer in finale Indian Wells

Dominic Thiem (ATP 8) heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/8.359.455 dollar).

De Oostenrijker rekende in de halve finales af met Milos Raonic (ATP 14): 7-6 (7/3), 6-7 (3/7) en 6-4 na 2 uur en 34 minuten. Thiem pakt voor het eerst de scalp van de Canadees, die in de onderlinge duels met 2-1 leidt.

In de finale neemt Thiem het op tegen Roger Federer (ATP 4). De Zwitser moest niet in actie komen in de halve finales. Zijn opponent Rafael Nadal (ATP 2) gaf namelijk forfait met een blessure aan de rechterknie.

Thiem en Federer stonden al vier keer tegenover elkaar, ze wonnen elk twee keer. Federer kan het toernooi van Indian Wells een zesde keer winnen, na 2004, 2005, 2006, 2012 en 2017. Daarmee zou hij zijn 101ste ATP-titel veroveren. Thiem mikt op een twaalfde ATP-titel.

Goffin verliest nu ook van nummer 168

David Goffin (ATP-21) heeft zich niet voor de halve finales van het challengertoernooi van Phoenix (162.480 dollar) kunnen plaatsen. Het Belgische eerste reekshoofd moest na 1 uur en 46 minuten het hoofd buigen voor de 26-jarige Italiaan Salvatore Caruso (ATP-168). Het werd 2-6, 6-3 en 6-2.

Goffin schreef zich in extremis in voor het toernooi nadat hij in Indian Wells meteen uitgeschakeld werd door de Servische qualifier Filip Krajinovic (ATP-113). Op het hardcourttoernooi in Arizona hoopte hij weer wat vertrouwen op te doen. De 28-jarige Luikenaar verloor dit seizoen al zeven wedstrijden, daar staan zes zeges tegenover.

Kerber en achttienjarige Andreescu spelen de finale bij de vrouwen

Angelique Kerber (WTA 8) en de Canadese Bianca Andreescu (WTA 60) hebben zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Indian Wells (hardcourt/9.035.428 dollar). De 31-jarige Kerber rekende na iets meer dan een uur tennis in twee sets (6-4 en 6-2) af met de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 23). Voor Bencic kwam zo eeen einde aan twaalf wedstrijden - en ruim twee maanden - zonder nederlaag.

De nauwelijks achttienjarige Andreescu, die dankzij een wildcard op de hoofdtabel stond, had twee uur en vijftien minuten nodig om in drie sets (6-3, 2-6 en 6-4) de maat te nemen van de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 6). De Canadese wordt de eerste speelster ooit die met een uitnodiging de finale haalt in Indian Wells.

Voor Kerber, voormalig nummer één van de wereld en winnares van Wimbledon, wordt het haar 29ste finale op het WTA-circuit. Ze mikt op haar dertiende eindzege. In Indian Wells staat ze voor het eerst in de eindstrijd, ze haalde eerder wel al twee maal de halve finales. Voor Andreescu wordt het haar tweede WTA-finale. In het begin van het jaar verloor ze de eindstrijd in het Nieuw-Zeelandse Auckland.