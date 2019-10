Thiem en Barty nemen laatste horde naar finale in Peking DMM

05 oktober 2019

Thiem rekent af met Khachanov en plaatst zich voor finale

Dominic Thiem (ATP 5) heeft zich als eerste geplaatst voor de mannenfinale van het ATP-toernooi in Peking (hard/3.515.225 dollar). Thiem, het eerste reekshoofd, klopte in de halve finales de Rus Karen Khachanov (ATP 9) in drie sets: 2-6, 7-6 (7/5) en 7-5. De partij duurde 2 uur en 43 minuten.

De 26-jarige Oostenrijker treft in de eindstrijd de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 7) of de Duitser Alexander Zverev (ATP 6). Thiem won in zijn loopbaan al veertien titels. Dit jaar was hij de beste in Kitzbühel, Barcelona en Indian Wells.

Barty bereikt na felle strijd met Bertens finale

Ashleigh Barty (WTA 1) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA Premiertoernooi in Peking (hard/8.285.274 dollar). De Australische had het niet onder de markt in de halve finales met Kiki Bertens (WTA 8) en kreeg de Nederlandse pas in drie sets klein: 6-3, 3-6 en 7-6 (9/7). De partij duurde 2 uur en 22 minuten. De 23-jarige Australische, nummer 1 van de wereld, mikt op haar zevende eindzege. Dit jaar was ze al de beste in Miami, Roland Garros en Birmingham.

In de finale wacht de Japanse Naomi Osaka (WTA 4) of de Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 19).