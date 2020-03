The day after: Kim Clijsters deelt nog handtekeningen uit in Monterrey





Bart Fieremans in Mexico

05 maart 2020

06u20 0

Kim Clijsters maakte zich niet meteen uit de voeten na haar nederlaag in de eerste ronde van Monterrey. The day after werkte ze nog een tennistraining af in het tenniscomplex en ’s avonds gaf ze nog een handtekeningensessie. Een resem Mexicaanse kinderen stond in de rij. Clijsters en haar entourage zijn nu van plan door te reizen naar Indian Wells, het derde toernooi in de ‘Kimback’. Ook in Californië kan Clijsters meteen tegen een topper uitkomen. Indian Wells is een absoluut toptoernooi, net onder de grandslams geklasseerd. In haar vorige carrière won Clijsters het toernooi twee keer: in 2003 en 2005.

LEES OOK: “Trust the process?”: onze tennisexpert vreest dat de ‘Kimback’ een werk van lange adem wordt (+)

BEKIJK OOK: Clijsters zelfkritisch: “Nog veel werkpunten die het verschil uitmaken tegen toppers”