Terwijl Djokovic zich out als een anti-vaccineerder, bant Instagram post van vrouw Jelena als ‘fake news’

22 april 2020

15u04

Bron: Instagram jelenadjokovic 0 Tennis Novak Djokovic is er niet de man naar de kudde te volgen. Het huidige nummer één van de wereld in het tennis twijfelt of hij een vaccinatie tegen het coronavirus ooit zal toepassen. En ook zijn vrouw Jelena zorgt nu voor ophef. Zij deelde op haar Instagram een video van de complottheorie die stelt dat corona veroorzaakt wordt door 5G. Een post die wat later het label ‘fake news' opgeplakt kreeg.

Het ging om een tien minuten durende video waarin de Amerikaanse fysicus Dr Thomas Cowan uitlegt hoe de uitrol van de 5G-technologie een oorzaak is van de pandemie. Jelena Ristic, die bijna een half miljoen volgers heeft, zag de video snel 98.841 keer bekeken maar ook geband door Instagram. De sociale netwerksite claimt dat de video door 'onafhankelijke feitencheckers’ is afgekeurd en heeft de stempel van ‘fake news’, wat nu ook zo aangegeven staat bij de post op haar profiel.

Jelena, die twee kinderen heeft met de Servische 17-voudige grandslamwinnaar, heeft de post nog steeds niet verwijderd, maar verduidelijkte haar standpunt inmiddels wel. Ze zegt niet dat ze de theorie onvoorwaardelijk gelooft, maar dat deze wel haar interesse opgewekt heeft. Niet in het minst omdat de video gepaard gaat met de opvoedingsfilosofie van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner. Een leer die mevrouw Djokovic na aan het hart ligt, ook omdat die zich in haar werkdomein bevindt. “De voorbije maanden heb ik me in die filosofie verdiept en al vele scholen gecontacteerd. Ongeacht de theorie waar is of niet, het houdt alleszins steek. Ik wil er zeker uit leren en beter geïnformeerd zijn.”



Djokovic van zijn kant schaart zich ondertussen bij de groep van anti-vaccineerders. Hij is een notoir gelover in natuurproducten, gezonde en voornamelijk plantaardige voeding en de zelfheling van het lichaam. Ooit vertelde hij zelfs hoe een dokter bij wijze van weerstandsoefening een stuk wit brood op zijn buik legde en hoe dat een glutenintolerantie aan het licht bracht. In dat opzicht is het dus niet zo vreemd dat net hij twijfelt over het vaccin. “Ik zou niet graag verplicht worden tot een vaccinatie om weer te mogen reizen”, zei hij in een gesprek op Facebook. “Ik heb mijn eigen meningen daarover en mogelijk moet ik die dan op een bepaald ogenblik gaan veranderen. Want was als het verplicht wordt als voorwaarde om bijvoorbeeld deel te nemen aan toernooien en al zeker aan grandslams?”

Een reactie van de prominente Servische viroloog Predrag Kon, die deel uitmaakt van de strijd tegen de verspreiding van Covid-19, bleef niet uit. Hij stelt op Facebook dat het gevaarlijk is dat iemand met zo’n invloed in Servië zich engageert voor anti-vaccinatie. “Als een van Novaks grootste fans, had ik graag de mogelijkheid gehad hem het belang uit te leggen van immuniteit voor de publieke gezondheid”, aldus Kon. “Nu is het te laat en heb je een foute overtuiging voor waarheid aangenomen.”

Djokovic vraagt zich ook af wat er gebeurt wanneer het tennis kan worden hervat. “Stel dat we in juli, augustus of september weer mogen spelen, hoewel ik dat onwaarschijnlijk acht, dan kan ik me voorstellen dat een vaccin een vereiste is zodra we uit de strikte quarantaine komen. Maar als er nog geen vaccin is, wat doen we dan?” De Serviër reageerde op de bewering van de voormalige Franse toptennisster Amélie Mauresmo, die vindt dat er niet kan worden getennist als er nog geen vaccin is tegen het coronavirus. Aangezien experts verwachten dat het vaccin pas volgend jaar beschikbaar is, zou het betekenen dat er dit jaar niet meer zal worden getennist.

Opmerkelijk: het voorbije weekend outte Marat Safin, gewezen nummer één van de ATP-ranking, zich als een ware believer van de complottheorie rond 5G en corona. “Corona dient er alleen toe opdat we straks allemaal microchips ingeplant krijgen”, stelde de Rus.

