Tenniswereld rouwt om voormalig juniorenkampioen op Wimbledon die overlijdt op amper 34-jarige leeftijd

26 oktober 2018

09u46

De Australische tenniswereld is in rouw. Todd Reid, die in 2002 als junior Wimbledon won maar daarna nooit echt doorbrak, is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt Tennis Australia vandaag.

De precieze doodsoorzaak is nog onbekend maar het plotse overlijden zou niet verdacht zijn.

Reid pakte in 2002 de juniorentitel op Wimbledon en werd daarna profspeler. Gedurende enkele jaren was hij in Australië de nummer drie na Lleyton Hewitt en Mark Philippoussis.

Zijn topjaar was 2004 toen hij op de Australian Open de derde ronde haalde. Reid werd toen de weg naar de achtste finales versperd door Roger Federer, die nadien ook de titel won. Datzelfde jaar klom hij naar plaats 105 op de wereldranking, zijn hoogste notering. In mei 2005 zette Reid, geplaagd door blessures en ziekte, een punt achter zijn korte profcarrière. Hij waagde nadien nog een comeback maar besloot al snel zijn rackets weer op te bergen.

In een tweet drukt voormalig dubbelspecialist Todd Woodbridge, een landgenoot van Reid, zijn medeleven uit. "Ik ben heel bedroefd door het nieuws over de dood van Todd Reid. We weten nooit hoeveel iemand kan lijden. Mijn gebeden gaan naar Todd en zijn familie.”