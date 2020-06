Tenniswereld roept in video op tot gelijkheid, Kim Clijsters: “Dit is een krachtig signaal” ABD

02 juni 2020

10u53

Bron: Instagram Tiafoe 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Tennis #Racquetsdownhandsup. Onder impuls van Frances Tiafoe (ATP 81), een 22-jarige Afro-Amerikaanse proftennisser, hebben verschillende tennisvedetten meegewerkt aan een video waarin ze de ongelijkheid in de VS aanklagen. “Want genoeg is genoeg”, klinkt het.

Onder hen: Serena Williams, Gaël Monfils, Naomi Osaka en Coco Gauff. “‘De dag dat we stil zullen blijven over de zaken die ertoe doen, is het begin van het einde van onze levens’ - Martin Luther King Jr. Bedankt aan iedereen die ons steunt. Het start allemaal bij onszelf”, schrijft Tiafoe. Kim Clijsters juicht het initiatief alvast toe. “Dit is een krachtig signaal”, reageerde ze op de video, waarna ze die ook zelf deelde op Instagram.

In de VS woeden er hevige protesten nadat George Floyd, een 46-jarige Afro-Amerikaanse man, om het leven kwam door politiegeweld. Ook de sportwereld reageert verbolgen. Lewis Hamilton, Jadon Sancho, het Liverpool-team, Floyd Mayweather, noem maar op. Allen stuurden ze boodschappen van steun de wereld in. Mayweather betaalt zelfs de uitvaartkosten van George Floyd.

Lees ook:

Divock Origi en Liverpool-ploegmaats staan stil bij dood van George Floyd

Striemende kritiek van Hamilton op F1-collega’s die “dood van George Floyd stilzwijgen”: “Ik ben een van de weinig gekleurde mensen en sta alleen”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.