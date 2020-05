Tennisster Coco Gauff (16) brengt krachtige boodschap over politiegeweld in de VS: “Ben ik de volgende?”

Tennis

De dood van George Floyd door politiegeweld in Minneapolis heeft ook tennisster Coco Gauff diep geraakt. De pas 16-jarige speelster, vorig jaar een sensatie op Wimbledon, heeft op het sociale medium TikTok een filmpje geplaatst waarin ze (stilzwijgend) vraagt of zij het volgende slachtoffer zal zijn. Eerder spraken al meer Amerikaanse sportsterren hun afschuw uit over de dood van Floyd die tot grote protesten heeft geleid in de VS.