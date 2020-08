Tennissers Pella (ATP-35) en Dellien (ATP-94) in quarantaine in US Open-bubbel YP

20 augustus 2020

09u55 0 Tennis Twee tennisspelers zijn voor de start van het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati in contact gekomen met een besmette persoon in de bubbel in Flushing Meadows en werden daarom uit voorzorg twee weken in quarantaine geplaatst, zo maakte de Amerikaanse Tennisfederatie USTA woensdag bekend.

Door de quarantaine worden ze ook van de hoofdtabel gehaald van het ATP-toernooi van Cincinnati, dat door omstandigheden naar New York verhuisde en zaterdag van start gaat. De organisatoren maakten de identiteit van de betrokkenen niet bekend.

De Argentijn Guido Pella (ATP 35) onthulde zelf dat hij een van de twee spelers is die in quarantaine werden geplaatst, en dat de besmette persoon zijn fysiektrainer Juan Manuel Galvan is. Ook zijn coach José Acasuso werd in quarantaine geplaatst. "We vertonen geen symptomen en de testen van José en mezelf bleken ook negatief te zijn, maar nu zit er niets anders op dan in quarantaine te gaan", vertelde Pella. "Om de twee dagen worden we getest. Hopelijk verloopt alles goed en kan ik er nog bij zijn op het US Open.”

Volgens Amerikaanse media is de Boliviaan Hugo Dellien (ATP 94) de tweede speler die in quarantaine werd gezet, maar daar is geen bevestiging van. Ook hij heeft Galvan als fysiektrainer.

