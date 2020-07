Tennisser Frances Tiafoe test positief op coronavirus Redactie

04 juli 2020

16u16 3 Tennis De Amerikaanse tennisser Frances Tiafoe heeft vrijdag positief getest op het coronavirus. Dat heeft het nummer 81 van de wereld zaterdag getweet. De 22-jarige Tiafoe gaat nu in quarantaine. Hij mist de rest van de All-American Team Cup in Atlanta, die dit weekend plaatsvindt.

"De voorbije twee maanden trainde ik in Florida. Een week geleden legde ik er nog een negatieve test af", aldus Tiafoe. "Begin volgende week volgt er nog een test, maar ik ben al begonnen aan het quarantaineprotocol zoals geadviseerd door de medische staf hier in Atlanta. Hoewel ik er zo naar uitkeek om opnieuw te spelen, blijft de gezondheid en veiligheid van iedereen een topprioriteit.”

Op het exhibitietoernooi in Atlanta versloeg Tiafoe vrijdag nog landgenoot Sam Querrey. Het toernooi, dat doorgaat met toeschouwers, wordt voortgezet zoals gepland.

Tiafoe staat - net als Kim Clijsters - ook op de deelnemerslijst van de World Team Tennis, een toernooi voor gemengde teams dat van 12 juli tot 2 augustus plaatsvindt in The Greenbrier Resort in White Sulphur Springs (West Virginia).

Vorige maand testten vier spelers die deelnamen aan de Adria Tour in de Balkan, onder wie organisator en nummer één van de wereld Novak Djokovic, eveneens positief op het coronavirus.

Vanaf medio augustus worden er opnieuw officiële toernooien gehouden. De US Open gaat vanaf 31 augustus achter gesloten deuren door.