Tennispartij begint in 2018 en eindigt in 2019 mvdb

31 december 2018

17u49

Bron: ANP 0 Tennis De tennissters Marie Bouzkova en Samantha Stosur hebben de jaarwisseling gevierd op de baan. Hun partij in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Brisbane begon op oudejaarsavond 2018 en eindigde pas na middernacht, toen de Australiërs al het begin van 2019 vierden.

Stosur kon haar duizendste partij als proftennisster niet opluisteren met een overwinning, want de 34-jarige Australische moest in drie sets buigen voor de 14 jaar jongere Bouzkova.



De Tsjechische qualifier luidde het nieuwe jaar in met een knappe overwinning op Stosur, in 2011 de winnares van de US Open: 4-6 6-2 6-2. “Ik heb genoten van deze wedstrijd”, zei Bouzkova, die de toeschouwers in de Pat Rafter Arena vervolgens een gelukkig nieuwjaar wenste. De nummer 139 van de wereld treft in de tweede ronde landgenote Karolina Pliskova.