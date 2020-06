Tennislegende Boris Becker verbijsterd over haatreacties nadat hij demonstratie tegen racisme bijwoont: “Ik ben geschokt en bang” Redactie

08 juni 2020

08u10 2 Tennis Ook tennislegende Boris Becker trok afgelopen weekend naar een anti-racismebetoging. De Duitser, 52 intussen, deelde op Twitter een video van zichzelf tijdens de BlackLivesMatter-demonstratie in Londen. Maar de scherpe, haatdragende reacties bleven niet uit.

Net als in Brussel kwamen afgelopen weekend ook in Londen heel wat mensen op de been voor het ‘Black Lives Matter’-protest. Ook drievoudig Wimbledon-kampioen Boris Becker trok in Engeland de straat op. Becker deelde op Twitter een video waarin hij tijdens de betoging te zien is met een doek voor zijn mond ter bescherming tegen het coronavirus. De haatdragende reacties bleven echter niet uit, zo meldde de ontstemde ex-tennisser later.

“Ik ben verbijsterd, geschokt en bang door de vele beledigingen die alleen uit Duitsland komen voor mijn steun aan de #BlackLivesMatter-demo in Londen!”, schrijft Becker op Twitter. “Waarom, waarom, waarom? Zijn we een land van racisten geworden? Blijkbaar hebben veel mensen in Duitsland nog steeds niet begrepen dat het mijn familiegeschiedenis is!”, vervolgde Becker. Daarbij noemde hij de namen van zijn kinderen Noah, Elias, Anna en Amadeus. Barbara Becker, de voormalige echtgenote van de Duitser en de moeder van Noah en Elias, is de dochter van een Afro-Amerikaanse vader.

Ich bin erschüttert,schockiert,erschrocken über die vielen Beleidigungen NUR aus Deutschland 🇩🇪 für meine Unterstützung der #BlackLivesMattters Demo gestern in London! Warum, weshalb,wieso??? Sind wir ein Land von Rassisten geworden...? Boris Becker(@ TheBorisBecker) link

Zum Glück wurde meine Unterstützung der #BlackLivesMatter Demo sowohl auf #CNN wie auch von der #DailyMail als sehr positiv gesehen ... anscheinend haben viele Menschen in Deutschland 🇩🇪 immer noch nicht verstanden,dass es meine Familiengeschichte ist!#Noah #Elias #Anna #Amadeus Boris Becker(@ TheBorisBecker) link

