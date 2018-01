Tennishostesses dienen klacht in nadat ze deze "seksistische" gele outfit hebben moeten dragen TLB

Bron: El Pais 15 getty . Tennis Frisdrankmerk Schweppes en het Spaanse modellenbureau Toté Vignau riskeren een boeten van 25.000 euro omdat ze in mei 2017 acht hostesses in een "seksistische" gele outfit hebben laten opdraven.

De vrouwen moesten tijdens het Barcelona Open Banc Sabadell-tennistoernooi opdraven in minirokje en een geel poloshirt met korte mouwen, terwijl het regende en bij momenten zelfs kouder was dan 10 graden Celsius. Seksuele discriminatie, vinden de hostesses, die recent besloten om een klacht in te dienen

Volgens een van de modellen, die de anderen kon aanzetten om net als haar klacht in te dienen, zijn verschillende vrouwen ziek geworden. "Onze tanden klapperden door de kou. Mijn collega's en ik keerden telkens bijna onderkoeld terug naar huis", zo klinkt het. "Bovendien hadden we vaak migraine, of we werden verkouden. Het was enorm koud, maar ons jasje mochten we niet aantrekken, omdat het logo van het merk dat we vertegenwoordigden dan minder zichtbaar was."

Ara fonts consultades d'Inspecció de Treball ens confirmen que proposen una sanció de 25.000 euros per Schweppes (la marca del patrocini) i Tote Vignau (l'agència d'hostesses).

Boete van 25.000 euro

De Spaanse Algemene Arbeidersbond (UGT) kaartte de affaire aan bij de Generalitat de Catalunya (de regering van Catalonië, red.), omdat het volgens de UGT inderdaad om seksuele discriminatie ging. Bovendien zou de gezondheid van de hostesses in gevaar gebracht zijn.

Intussen communiceerde de UGT al dat de arbeidsinspectie besliste om Schweppes en Toté Vignau te contacteren over hun "serieuze overtreding". Beide bedrijven riskeren een boete van 25.000 euro, al kunnen ze wel nog in beroep gaan tegen die sanctie. De organisatie van het tennistoernooi werd ook gevraagd om in de toekomst beter toe te zien op de werkomstandigheden van de hostesses.

