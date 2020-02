Tennisexpert Dewulf vanuit Dubai: “Met toernooien waar ze nog nooit speelde wil Clijsters comeback extra pigment geven” RL/FDW

12 februari 2020

In Dubai begint Kim Clijsters aan haar nieuwe tenniscarrière. In de schaduw van de Burj Khalifa ontmoet de viervoudige grandslamwinnares meteen de crème de la crème van het huidige damestennis. “Na de Australian Open houden de toppers van continuïteit. Hier kunnen ze outdoor op hardcourt trainen in aangename temperaturen. Zo maken ze overgang naar de belangrijke toernooien van Miami en Indian Wells”, stelt onze tennisexpert Filip Dewulf, die Kims comeback ter plekke op de voet volgt. Clijsters speelt een eerste keer in Dubai. “Ze is op zoek naar nieuwe uitdagingen en ontdekkingen op haar toer. In haar schema zocht ze naar plaatsen waar ze nog niet is geweest, om zo die nieuwe carrière wat meer pigment te geven.”

Kijk hieronder naar de beelden van Clijsters die deze ochtend vertrok op Zaventem. “Voorlopig heb ik nog geen stress”, gaf ze kort mee.