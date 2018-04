Tenniscomplex Wimbledon binnenkort drie keer zo groot Jonas Polet

18 april 2018

12u41

De organisatie van Wimbledon bereidt een bod van vijftig miljoen dollar voor om de golfbaan naast hun bestaande complex over te nemen. Het zou de grootste uitbreiding worden in de geschiedenis van het iconische tennistornooi. De All England Club, eigenaar van het complex, voert momenteel onderhandelingen. Een uiteindelijke overname is onvermijdelijk.

Nu het dak van het hoofdstadion van Wimbledon volgend jaar klaar is, gaat de aandacht van de eigenaars volledig naar de uitbreiding van het tenniscomplex. Dit zodat het kwalificatietornooi kan doorgaan op het eigenlijke terrein en niet, zoals het nu wordt gedaan, enkele kilometers verderop. Wimbledon is de enige van de vier Grand Slams die op deze manier te werk gaat. Daarnaast zou de overname dienen voor de algemene groei van het tornooi.

Een uiteindelijke overname is onvermijdelijk aangezien het golfterrein geleased wordt aan de All England Club en over 23 jaar het golfcomplex sowieso hun eigendom wordt. Drie jaar geleden had de organisatie al een bod uitgebracht van 25 miljoen dollar voor een vervroegde overname, maar dat werd afgewezen. Nu ze op de proppen komt met een bod dat dubbel zo hoog is, lijkt de overname in een stroomversnelling te komen.

Door de overname wordt het tenniscomplex drie keer zo groot, een uitbreiding van ongeveer 300 000 m². Maar de ingewikkelde reglementering van de golfclub en hun rijke leden zouden nog voor problemen kunnen zorgen. De juristen van de All England Club proberen momenteel een manier te vinden om de 750 leden van de Wimbledon Park Golf Club te overtuigen van een vroege verkoop.

De organisatie probeert met de overname de vooruitgang in faciliteiten en organisatie van de andere Grands Slams op te vangen. “Het is belangrijk dat we onze positie aan de top van de sport behouden in de competitieve omgeving waarin we ons bevinden”, vertelt de vertegenwoordiger van de All England Club.