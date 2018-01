Tennisbond wijzigt verdeelsleutel prijzengeld na spanningen: weg gelijke premies, weg groepsgeest? Bart Fieremans

31 januari 2018

10u28 7 Tennis Dit weekend opent België tegen Hongarije de jacht op een nieuwe Davis Cupfinale. Zonder Steve Darcis evenwel, en niet zonder twist na de afzegging van Arthur De Greef. Voor het eerst in meer dan twintig jaar ontvangen de vier spelers niet langer gelijke premies.

Eendracht maakt macht, dat motto gold bij België ook jarenlang in de verdeelsleutel van het prijzengeld onder de geselecteerde Davis Cupspelers. Het systeem was in de jaren negentig ingevoerd op voorspraak van Filip Dewulf, toen de beste Belg. Als echte 'team player' redeneerde hij dat het de groepsgeest ten goede zou komen als elke speler dezelfde premie opstrijkt, ongeacht of hij veel of weinig speelde, won of verloor. Ook de volgende generaties hielden vast aan dat principe. Lees: David Goffin die zijn twee enkels won in de finale vorig jaar, kreeg dus dezelfde premie als Darcis of Ruben Bemelmans.

Liever naar Australië

Toch stapt de bond daar nu van af. Aan de basis liggen ook discussies rond de premie van de 'vijfde speler', toegelaten in de selectie mocht een vaste speler geblesseerd uitvallen. In de finale tegen Frankrijk vorig jaar was De Greef zo toegevoegd omdat Joris De Loore onzeker was. In zo'n geval bestond een onderling akkoord dat de vierde speler zijn eigen premie met de vijfde speler zou delen. Uiteindelijk raakte De Loore wel fit en dubbelde hij, waardoor hij recht had op meer geld. Maar De Greef had ook de hele tijd met de groep doorgebracht en liet aan de bond zijn onvrede over de premieverdeling verstaan. Zijn afzegging tegen Hongarije zou daar niet los van staan.

Kapitein Johan Van Herck kwam gisteren terug op het forfait van De Greef, naast dat van Kimmer Coppejans. Die laatste verkoos een challenger in Burnie (Australië), de vliegtickets waren al geboekt, boven de Davis Cup. Helaas voor Coppejans lag hij er daar al in de eerste ronde uit (6-1, 6-2 tegen thuisspeler Jason Kubler (ATP 239)). "Ik vind: een selectie voor de Davis Cup weiger je niet", zegt Van Herck. "Zij hebben hun redenen, maar ik heb ook een mening en die kan gevolgen hebben. Arthur zei mij iets anders, maar er waren wel discussies over de premies. Ik heb daar als kapitein geen invloed op, maar de bond had een correct voorstel. Een selectie en het prijzengeld neem je niet à la carte op."

Maar vanaf 2018 verandert dus het premiestelsel. Elke Belgische speler krijgt voortaan punten op basis van hun (pre)selectie en kan extra punten verdienen als hij speelt en als hij wint. Ook de ranking telt als gewicht. Kortom, hoe meer punten en hoe hoger de ranking, hoe meer geld. Wetende dat België vorig jaar in de finale zowat 200.000 euro onder de spelers mocht verdelen, kan dat vanaf nu voor Goffin heel wat schelen.

"David heeft niets gevraagd", benadrukt bondspreses André Stein. "We veranderden het systeem om discussies te vermijden en lieten ons daarbij inspireren op hoe Frankrijk het doet."

Van Herck vaart als kapitein een rechte lijn en wil er niet te veel woorden aan vuil maken. Hij hecht vooral waarde aan het engagement van een speler en de verdere professionalisering binnen zijn team: "Misschien is de groepsgeest nog sterker met de spelers die er nu zijn."

Zo heeft hij er met de 23-jarige Julien Cagnina (ATP 248) een hypergemotiveerde speler bij met zijn eerste selectie: "Ik kan hier veel leren van het optrekken met een topper als Goffin." Cagnina daagde gisteren als enige speler op naast Van Herck bij de traditionele persconferentie voor een Davis Cupduel. Volgens de nieuwe ITF-regels moeten niet langer alle spelers verplicht komen, toch is het wat jammer dat Goffin, Bemelmans en De Loore hun kat stuurden - niet het beste signaal naar de buitenwereld.

Extra publiciteit lijkt welkom, de ticket vliegen de deur allerminst uit. Van Belgische kant zouden per dag tussen 1.000 en 2.000 tickets aan de man gebracht zijn. De Country Hall in Luik biedt plaats voor 4.000 toeschouwers. Al verwacht de organisatie wel veel Hongaarse fans.

Darcis langs de zijlijn

Behalve het nieuwe gezicht Cagnina toch ook onverwacht nog een oude bekende op de training gisteren. Darcis gaf aan de zijlijn present. Van Herck bewijst zijn psychologische feeling door Darcis, de pineut tegen Frankrijk en langdurig geblesseerd aan de elleboog, mee in de groep te betrekken tegen Hongarije: "Met al zijn ervaring in de Davis Cup kan hij de andere spelers én de staf helpen." Darcis apprecieert de geste: "Dat ik er ondanks mijn blessure bijhoor, is tof. Ik hoop te kunnen bijdragen met wat ik zie en zeg."

Om te winnen tegen Hongarije rekent Van Herck vooral op Goffin, op revanche belust na zijn ontgoochelende Australian Open: "Iedereen had in Australië meer van hem verwacht, hij ook. Maar als ik een ding van David leerde, is dat hij ongelooflijk kan terugboksen."

Arthur De Greef (ATP 199) is nog steeds op zoek naar zijn eerste overwinning in 2018. Gisteren verloor hij op de Challenger van Quimper met 6-2, 6-4 van de Fransman Millot (ATP 216).