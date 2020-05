Tennis Channel zet Justine Henin op negende plaats in ranking aller tijden Redactie

18 mei 2020

13u25

Bron: Belga 0 Tennis Het Amerikaanse Tennis Channel, dat de klok rond programma's over tennis en andere racketsporten uitzendt, heeft een lijst met de tien beste speelsters ooit opgesteld. Justine Henin, die zeven grandslams won en olympisch kampioene werd in Athene 2004, wordt door de experts op nummer 9 gezet.

Volgens Tennis Channel mag Serena Williams de eerste plaats claimen. De Amerikaanse is goed voor 23 grandslams in het enkel (een minder dan recordhoudster Margaret Court), 14 in het dubbel en 2 in het dubbel gemengd. Op haar 38e is ze nog steeds actief.

Op de tweede plaats staat de Tsjechisch-Amerikaanse Martina Navratilova. Zij won 18 grandslams in het enkel, 59 in totaal. De Duitse Steffi Graf prijkt op nummer drie. De partner van Andre Agassi is de enige speelster die de 'gouden grandslam' (vier grandslams en olympisch goud) in één jaar lukte en stond 377 weken op de eerste plaats van het WTA-klassement, een record bij vrouwen en mannen.

De rest van de top tien bestaat uit de Amerikanen Chris Evert (N.4) en Billie Jean King (N.5), de Australische Margaret Court (N.6), de Joegoslavisch-Amerikaanse Monica Seles (N.7), Venus Williams, de zus van Serena (N.8), Justine Henin (N.9) en de Russin Maria Sharapova (N.10).