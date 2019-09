Team Europa wint ook derde editie Laver Cup - Naomi Osaka maakt favorietenrol waar in Osaka Redactie

22 september 2019

22u42

Bron: Belga 1 Tennis Naomi Osaka (WTA 4) heeft het WTA-toernooi in het Japanse Osaka (hard/823.000 dollar) op haar naam geschreven.In de finale versloeg het eerste reekshoofd voor eigen volk de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 41) in twee korte sets. Het werd 6-2 en 6-3 na 1 uur en 9 minuten tennis.

De 21-jarige Osaka had in de halve finales Elise Mertens (WTA 24) uitgeschakeld. Ze veroverde zondag haar vierde WTA-titel, de tweede dit jaar na de Australian Open in januari.

Op de erelijst van het Toray Pan Pacific Open volgt Osaka de Tsjechische Karolina Pliskova op. Die haalde het vorig jaar in de finale, toen het toernooi nog in Tokio werd gespeeld, van Osaka. De 28-jarige Pavlyuchenkova blijft steken op twaalf titels. Dit jaar staat de teller nog op nul.

Team Europa wint ook derde editie

Team Europa heeft de derde editie van de Laver Cup gewonnen. Team Wereld ging in het Zwitserse Genève met 13-11 voor de bijl. De Duitser Alexander Zverev (ATP 6) bezorgde de Europeanen de beslissende punten door de Canadees Milos Raonic (ATP 24) met 6-4, 3-6 en 10/4 te verslaan.

Het team van kapitein Björn Borg stond halverwege de slotdag nog 7-11 achter tegen Team Wereld van kapitein John McEnroe. De Zwitser Roger Federer (ATP 3) hield de hoop op een Europese zege levend door de Amerikaan John Isner (ATP 20) met 6-4 en 7-6 (7/3) te kloppen. Zverev klaarde uiteindelijk de klus.

Vrijdag leverde een overwinning één punt op. Zaterdag was een zege goed voor twee punten, zondag voor drie.

Ook in de vorige twee edities van de Laver Cup ging de eindzege naar Team Europa. De volgende editie vindt van 25 tot 27 september 2020 plaats in het Amerikaanse Boston.