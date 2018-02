Team Belgium naar kwartfinales! Goffin worstelt even met zichzelf, maar wint uiteindelijk van taaie Hongaar Manu Henry

04 februari 2018

16u12 0 Tennis België mag zich opmaken voor de kwartfinales van de Davis Cup. Na de slijtageslag gisteren in het dubbelspel, waar Hongarije uiteindelijk aan het langste eind trok, rekende David Goffin vandaag eigenhandig af met de Hongaren. De Luikenaar haalde – mede door een voetblessure – zelden zijn beste niveau, maar won wel na een viersetter: 7-5, 6-4, 3-6 en 6-2. In de kwartfinale wacht een duel in en tegen de Verenigde Staten.

"Wij hebben alle vertrouwen in Goffin", klonk het gisteren bij Bemelmans en De Loore na de slijtageslag in het dubbelspel. Dat vertrouwen had onze nationale nummer één in de eerste set alvast niet beschaamd. Maar van een leien dakje liep het zeker niet. Goffin liep dan wel uit tot 4-2, toch toonde Fucsovics zich een taaie klant. De Hongaar - nummer 63 van de wereld én goed voor een plaats in de achtste finales van de Australian Open dit jaar - had meteen de rebreak beet. Vervolgens bleven beide heren on serve, tot Goffin bij een 6-5-voorsprong een tweede keer door de opslag van Fucscovics ging: 7-5 setwinst. De toon was gezet.

🇧🇪 V 🇭🇺@David__Goffin wins the 1st set in Liege with an excellent forehand return down the line that forces Fucsovics to hit off balance, Goffin then comes in for the kill with another forehand down the line.#DavisCup pic.twitter.com/HQ517dNt1P Davis Cup(@ DavisCup) link

Ook geen gezondheidswandeling in tweede set

Ook in set twee werd het allerminst een walkover. Te veel ongedwongen foutjes aan de kant van Goffin. We zijn het haast niet meer gewoon. Maar op de belangrijke momenten stond hij er, ondanks een (lichte?) blessure aan de linkervoet, opnieuw. De twee jaar jongere Fucsovics hield gelijke tred met enkele prima servicegames, tot Goffin bij een 5-4-voorsprong een eerste setbal meteen verzilverde. Zo werd ook set twee een prooi voor Goffin: 6-4, nog eentje te gaan.

🇧🇪 V 🇭🇺@David__Goffin wins the 2nd set!! and looks all but certain to win unless Fucsovics produces something very special.#DavisCup pic.twitter.com/K5fUnVvarK Davis Cup(@ DavisCup) link

Uppercut in set drie

Het mag niet meer foutlopen, denk je dan. Toch begon de derde set met een valse noot. Na drie breaks op een rij – twee in het voordeel van de fysisch sterke Fucsovics – keek Goffin plots tegen een 3-1-achterstand aan. Het sein om een versnelling hoger te schakelen, maar de motor van de Luikenaar bleef sputteren. Goffin kwam die break niet meer te boven, worstelde met zichzelf (en de voetblessure) en verloor zowaar set drie (6-3). Fucsovics geloofde meer dan ooit in een eerste stunt tegen een speler uit de top tien.

🇧🇪 V 🇭🇺

Fucsovics pulls it out the bag in the 3rd set to win.

The Hungary fans in Liege are loving it!#DavisCup pic.twitter.com/moWnWKL7vg Davis Cup(@ DavisCup) link

🇧🇪 V 🇭🇺

What a lob from Fucsovics! as he breaks to go 21 up in the 3rd set.#Tekkers #DavisCup pic.twitter.com/gufQXDdl3K Davis Cup(@ DavisCup) link

Andere Goffin in vierde set

Goffin moest zijn niveau opkrikken en deed dat ook. Zijn opslag draaide een stuk beter en Fucsovics kreeg (eindelijk) te maken met de échte David Goffin. In een mum van tijd liep onze landgenoot uit 5-1. Fucscovics bood nog even weerwerk en kwam terug tot 5-2, waarna 'La Goff' op de eigen service zelf de klus klaarde: 6-2. Een gezondheidswandeling werd het niet, maar België heeft het ticket voor de kwartfinales beet. In het laatste en overbodige duel moest Julien Cagnina het onderspit delven tegen Zsombor Piros: 6-3 en 7-6 (7/3). Zo klopt België Hongarije met 3-2. In de kwartfinales wacht een duel in de Verenigde Staten, die in de eerste ronde te sterk waren voor Servië.

David Goffin trots op 2 punten voor België na "fysiek" duel

Doordat Goffin in zijn thuisstad twee punten sprokkelde voor zijn land, is België zeker van een plaats in de kwartfinales van de Davis Cup. "Het is nooit gemakkelijk om een wedstrijd te winnen in drie sets. Je zult altijd slechter spelen op een bepaald moment," vertelde Goffin na zijn wedstrijd. "Ik had een dipje aan het begin van de derde set, ik ben enkele keren gevallen) en Fucsovics kon tot tweemaal op rij een break forceren. Ik heb echter mijn concentratie teruggevonden aan het begin van de vierde set. Ik begon beter terug te spelen, werd agressiever in mijn spel en hoewel het niet gemakkelijk was, had ik opnieuw de controle in die laatste set."

"Ik ben heel tevreden," vervolgde de Luikenaar. "Het was zwaar. Fucsovics heeft een sterke fysieke conditie. Hij speelde heel solide, sloeg goed op en was erg nauwkeurig. Het was fysiek een zware wedstrijd, maar ik ben trots dat ik de twee punten op zak kon steken voor België. Het deed goed om in Luik te spelen, waar de sfeer super is. En België staat nog maar eens in de kwartfinales van de Davis Cup."