Te hoffelijke tennisser geeft zomaar een challenge cadeau en heeft daar enkele tellen later al spijt van GVS

20 juni 2019

20u05 0 Time-out Op het ATP-toernooi van Halle is het genieten deze week. Nadat Gaël Monfils uitpakte met een verbluffende slag en Tsonga en Paire zich een dag later waagden aan een potje tennisvoetbal, was het vandaag de beurt aan Sergiy Stakhovsky (ATP-123) en Pierre-Hugues Herbert (ATP-43) om het publiek in Duitsland te vermaken.

Quand Sergiy Stakhovsky donne un challenge à Pierre-Hugues Herbert. 🤗



Du coup comment ça s'organise pour le remboursement ?



(Vidéo @tennistv) pic.twitter.com/awOF9FKtpK We Are Tennis France(@ WeAreTennisFR) link

Herbert, in Halle de dubbelpartner van onze landgenoot David Goffin, had een flinke kluif aan de 33-jarige Oekraïner. Bij een 5-1-achterstand in de eerste set leek de Fransman met een ace zijn twee game van de namiddag binnen te rijven, maar de lijnrechter én hoofdscheidsrechter zagen de bal uit. Herbert ging niet akkoord. Enig probleem: zijn challenges waren al opgebruikt om zijn gelijk binnen te halen.

Maar hij had een gewiekste oplossing klaar: er eentje vragen aan zijn tegenstrever. Als bij wonder stemde Stakhovsky daarin toe. Iets wat hij beter niet had gedaan, want de beelden maakten duidelijk dat de bal de lijn raakte en het punt dus voor Herbert was. Het werd nog straffer, want ondanks zijn riante voorsprong werd de Oekraïner niet voor zijn hoffelijkheid beloond. Aan het einde van de rit ging Herbert immers nog met de zege aan de haal. Het toernooi voor Stakhovsky zit er op.