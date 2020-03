Tatjana Maria - mogelijke opponente van Clijsters - corrigeert onze man in Mexico: “Niet vier, maar vijf tennismama’s in Monterrey” Bart Fieremans in Mexico

03 maart 2020

22u26 0 Tennis Als Kim Clijsters komende nacht wint, speelt ze tegen de Duitse Tatjana Maria (WTA 91). Speciaal, want net als Clijsters is ook Maria een tennismama en zij houdt daarover ook beter de tel bij.

Toen we Tatjana Maria na haar zege in de eerste ronde tegen Heather Watson vandaag voregen hoe ze als een van de vier tennismama’s in Monterrey tegenover Clijsters kijkt, corrigeerde ze ons meteen op een guitige manier: “Ik denk dat we met vijf zijn. Govortsova, Bondarenka, Clijsters, Azarenka en mezelf. Vijf. (Lacht).”

In Monterrey had Maria al de kans om Clijsters even te spreken: “Ik heb Kim slechts kort gezien, maar ik denk dat het prachtig is dat ze terugkomt. Ze toont dat je het kan doen: een kind krijgen, een gezin hebben en een comeback op het circuit maken. Ze is een groots persoon en een grote speelster. Ik hoop het beste voor haar.”

Maria kreeg bij haar comeback na de geboorte van haar dochter Charlotte in 2013 wel niet dezelfde privileges als Clijsters: “Ik denk dat het voor mij moeilijker was. Ik zat niet in dezelfde positie als Kim. Ze heeft de kans om veel wildcards te krijgen, dat kan veel helpen. Ik had alleen mijn beschermde ranking van voor de geboorte, maar die was niet zo goed. Ik kreeg geen wild cards (…). Maar als je de kans krijgt voor een comeback en je geniet van tennis te spelen, dan moet je dat doen. Het is een mooie job.”

Mocht Maria tegen Clijsters spelen, zou dat ook wat vreemd aanvoelen voor haar: “Ik was nog erg jong toen Kim al speelde. Ik startte pas in het circuit. Kim is iets speciaals. Het is ook mooi voor de jongere speelsters om haar terug in het circuit te zien. Kim is zoals Serena en Venus Williams, die ook nog op het circuit zijn. Zo hebben de youngsters een kans om tegen hun te spelen.”

Dochtertje Charlotte heeft in Monterrey ook al gespeeld met Jack en Blake, de jonsgte kinderen die met Clijsters mee zijn op de trip: “(lacht) Ja, ze waren allemaal al samen in het parkje hier. Ook de kinderen van Bondarenko en Govortsova.”