Svitolina walst over Arantxa Rus in halve finale in Monterrey

08 maart 2020

08u25

Bron: Belga 0 Tennis Elina Svitolina (WTA 7) heeft zich probleemloos geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/251.750 dollar). De Oekraïense, het eerste reekshoofd, verloor amper een spelletje tegen de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 76). Het werd 6-0, 6-1 na vijftig minuten tennis.

Svitolina, 25, gaat zondag in de finale op zoek naar haar vijftiende WTA-titel, de eerste sinds de Masters van 2018. Haar tegenstander wordt de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 57). Die haalde het in de eerste halve finale met 6-3 en 6-4 van de Britse Johanna Konta (WTA 16).

Bouzkova, 21, won nog nooit een WTA-titel. Ze speelde een keer eerder tegen Svitolina, in september vorig jaar in het Chinese Guangzhou. Svitolina gaf toen in de achtste finales op met een knieblessure.