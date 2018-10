Svitolina verzekert zich met WTA Finals van eerste grote eindzege - Federer met 9de titel in Bazel XC

28 oktober 2018

17u20

Bron: Belga 0 Tennis Elina Svitolina (WTA 7) heeft in Singapore voor de eerste keer in haar carrière de WTA Finals gewonnen, goed voor haar eerste grote toernooizege.

In de finale haalde de 24-jarige Oekraïense het in drie sets van de één jaar oudere Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 6): 3-6, 6-2 en 6-2 na 2 uur en 24 minuten.

Svitolina stond bij haar tweede deelname voor het eerst in de finale van het toernooi met de beste acht speelsters van het seizoen. Dit seizoen won ze de WTA-toernooien van Brisbane, Dubai en Rome. In Singapore pakte ze haar dertiende WTA-titel. Op de grandslamtoernooien wist ze het nog niet verder te schoppen dan de kwartfinales (Australian Open 2018 en Roland Garros 2015 en 2017).

Stephens, in 2017 winnares van de US Open, nam voor het eerst deel aan de WTA Finals. Dit jaar was de Amerikaanse al de beste in Miami. Ze heeft zes WTA-titels op haar palmares staan.

Op de erelijst volgt Svitolina Caroline Wozniacki op. De Deense sneuvelde in deze editie in de poulefase.

Federer verovert in Bazel negende eindzege

Roger Federer (ATP 3) heeft het ATP-toernooi in het Zwitserse Bazel (hard/1.984.420 euro) op zijn naam geschreven. De Zwitser, het eerste reekshoofd, klopte in de finale de Roemeen Marius Copil (ATP 93) in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-4. De partij duurde 1 uur en 36 minuten.

De 37-jarige Federer was in zijn thuisland titelverdediger en won het toernooi eerder al achtmaal. In totaal heeft Federer nu 99 titels op de teller. In 2018 was hij al succesvol op de Australian Open, in Stuttgart en Rotterdam. Voor Copil was het zijn tweede ATP-finale. Eerder dit jaar verloor hij in Sofia.

Mladenovic en Babos pakken de zege in dubbelspel

De Française Kristina Mladenovic en de Hongaarse Timea Babos hebben het dubbelspel gewonnen op de WTA Finals in Singapore. In de finale haalden ze het in twee sets van de Tsjechische tandem Barbara Krejcikova/Katerina Siniakova: 6-4 en 7-5.

Mladenovic en Babos behalen hun derde toernooizege van het seizoen. In januari wonnen ze de Australian Open, in juni pakten ze de titel in Birmingham. In september bereikten ze de finale van de US Open. Daarin moesten ze hun meerdere erkennen in de Australische Ashleigh Barty en de Amerikaanse Coco Vandeweghe.

Babos mag voor het tweede jaar op rij met de dubbeltrofee pronken in Singapore. In 2017 zegevierde ze aan de zijde van de Tsjechische Andrea Hlavackova. Mladenovic pakt haar eerste Masters-titel. Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs werden in de eerste ronde uitgeschakeld door Barty en Vandeweghe.