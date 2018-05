Svitolina pakt tweede opeenvolgende titel in Madrid - Geen Raonic op Roland Garros TLB

Milos Raonic geeft forfait met knieblessure

De Canadees Milos Raonic, voormalig nummer 3 van de wereld, maar nu teruggevallen naar plaats 22, geeft forfait voor Roland-Garros. Hij sukkelt met een knieblessure, zo liet hij zondag weten op Twitter. "Het is met pijn in het hart dat ik afzeg voor Roland-Garros", schrijft Raonic op Twitter. "Ik heb er al hele mooie momenten beleefd, maar nu moet er hard gewerkt worden, zodat ik in de beste vorm kan terugkeren." Raonic haalde in 2016 de finale op Wimbledon, en hoopt tijdens het grasseizoen zijn comeback te maken. Op Roland-Garros is zijn beste prestatie een kwartfinale in 2014.

Svitolina aan het feest in Madrid

De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) heeft voor de tweede keer het WTA-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/3.351.720 dollar) op haar naam geschreven. Ze versloeg in de finale de Roemeense nummer een van de wereld Simona Halep in twee sets: 6-0 en 6-4.

Net zoals vorig jaar stonden de 23-jarige Svitolina en Halep tegenover elkaar in de finale in Rome. Toen pakte Svitolina de eindzege door de 26-jarige Halep in drie sets te verslaan: 4-6, 7-5 en 6-1. Halep was dus uit op revanche, maar begon zeer zwak aan de partij. Ze verloor tot driemaal toe haar opslagspel, waardoor Svitolina na amper twintig minuten al de eerste set op zak kon steken met 6-0.

In de tweede set bood Halep wel wat meer weerwerk, maar een vroege break volstond voor Svitolina om de tweede set met 6-4 en de eindzege in de wacht te slepen. Na amper een uur en negen minuten kon Svitolina al haar handen de lucht insteken. Svitolina wint zo voor het tweede opeenvolgende jaar het WTA-toernooi van Rome. Dit seizoen is het de derde toernooizege voor de Oekraïense, nadat ze ook in Brisbane en Dubai de eindoverwinning pakte. In totaal heeft ze nu twaalf WTA-titels op haar palmares staan. Halep pakte al zestien WTA-eindzeges in haar carrière. Dit jaar won ze nog maar een WTA-toernooi, in januari in Shenzhen.