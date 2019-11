Svitolina naar finale op Masters na opgave Bencic - Babos en Mladenovic bereiken dubbelfinale LPB

Titelverdedigster Elina Svitolina (WTA 8) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de WTA Finals in Shenzhen (14 miljoen dollar). De Oekraïense zag in de halve finale op het Chinese hardcourt de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 7) geblesseerd opgeven in de derde set. Het stond toen 4-1 in het voordeel van Svitolina, die de tweede set met 6-3 had gewonnen. Bencic pakte de eerste met 7-5.

Zondag speelt achtste reekshoofd Svitolina om de titel tegen de Australische Ashleigh Barty (WTA 1) of de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 2). Svitolina tekent in Shenzhen voorlopig voor een perfect parcours. Ze won immers ook haar drie wedstrijden in de groepsfase. Morgen gaat ze voor een vijftiende WTA-titel, de eerste dit jaar. De Oekraïense won nog nooit een grandslam, maar bereikte dit seizoen wel de halve finale op Wimbledon en de US Open.

Babos en Mladenovic naar dubbelfinale

De Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic hebben zich als eerste geplaatst voor de finale van het dubbelspel op de WTA Finals in Shenzhen (14 miljoen dollar). Het duo, dat in China zijn titel verdedigt, versloeg de Australische Samantha Stosur en de Chinese Shuai Zhang met 1-6, 6-4, 10/8. De wedstrijd duurde anderhalf uur. Babos en Mladenovic, die het derde reekshoofd vormen, klopten gisteren in hun laatste groepswedstrijd Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka, waarna die uit het toernooi lagen. Zondag spelen de Hongaarse en de Française, dit seizoen laureaten van Roland Garros, om de titel tegen de Duitse Anna-Lena Groenefeld en de Nederlandse Demi Schuurs, of de Taiwanese Su-Wei Hsieh en de Tsjechische Barbora Strycova.