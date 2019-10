Svitolina mag titel verdedigen op WTA Finals in Shenzhen - Flipkens stoot door naar hoofdtabel in Moskou Redactie

14 oktober 2019

Svitolina mag titel verdedigen op WTA Finals in Shenzhen

Elina Svitolina is zeker van deelname aan de WTA Finals in het Chinese Shenzhen. De WTA bevestigde dat de Oekraïense, halvefinaliste op Wimbledon en de US Open, eind deze maand (27/10-3/11) haar titel zal mogen verdedigen op het met 14 miljoen dollar gedoteerde toptoernooi.

Door de kwalificatie van Svitolina zijn nu zeven speelsters geplaatst voor dit officieuze WK. De andere zes zijn de Australische Ashleigh Barty, de Tsjechische Karolina Pliskova, de Roemeense Simona Halep, de Roemeense Bianca Andreescu, de Japanse Naomi Osaka en de Tsjechische Petra Kvitova. Voor het achtste en laatste ticket gaat het tussen de Amerikaanse Serena Williams, de Nederlandse Kiki Bertens en de Zwitserse Belinda Bencic.

Vorig jaar, toen de WTA Finals nog in Singapore werden gespeeld, versloeg Svitolina in de finale de Amerikaanse Sloane Stephens. Ze mocht daardoor voor het eerst de Billie Jean King Trofee in de lucht steken.

"De WTA Finals hebben een speciaal plaatsje in mijn hart nadat ik er vorig jaar de mooiste titel uit mijn carrière won", zegt de 25-jarige Svitolina. "Ik ben heel blij dat ik voor de derde keer mag deelnemen en ik kijk ernaar uit voor het eerst Shenzhen te bezoeken."

In het dubbeltoernooi is Elise Mertens erbij aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Zij wonnen dit seizoen de US Open, goed voor hun eerste grandslamtitel.

Flipkens stoot door naar hoofdtabel in Moskou

Kirsten Flipkens (WTA 120) heeft zich via de voorrondes geplaatst voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in de Russische hoofdstad Moskou (hard/840.130 dollar). De Kempense, het vierde reekshoofd in de kwalificaties, versloeg maandag in haar derde en laatste voorrondematch de Canadese Gabriela Dabrowski (WTA 510) met 6-1 en 6-4. De partij duurde een uur en twee minuten.

De 33-jarige Flipkens is de enige Belgische deelnemer aan de VTB Kremlin Cup. Ze treedt in Rusland ook aan in het dubbeltoernooi. Met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands vormt ‘Flipper’ het derde reekshoofd. Ze treffen in de eerste ronde de Servische Olga Danilovic en de Australische Ajla Tomljanovic.