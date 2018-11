Strycova vervangt zieke Kvitova op eerste dag Fed Cup-finale tegen VS LPB

Tsjechië kan zaterdag in het eerste enkelspel van de finale van de Fed Cup tegen de Verenigde Staten geen beroep doen op Petra Kvitova. Het nummer zeven van de wereld is ziek en wordt vervangen door Barbora Strycova. Zondag kan Kvitova mogelijk wel in actie komen. Strycova opent het Fed Cup-duel in de Praagse O2 Arena tegen de Amerikaanse Sofia Kenin. Nadien staat Katerina Siniakova tegenover Alison Riske.

Tsjechië won eerder al de Fed Cup in 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016. Vorig jaar ging de zege naar de VS, die deze keer op halve kracht aantreden. Onder meer Serena en Venus Williams, Madison Keys en Sloane Stephens zijn er komend weekend niet bij in de Praagse hoofdstad.