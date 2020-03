Streep door de rekening voor Kim Clijsters en andere tennissers: Indian Wells geannuleerd door coronavirus DMM

09 maart 2020

04u42 36 Tennis Het coronavirus blijft de sportwereld in een wurggreep houden. Nu is ook de tenniswereld gezwicht voor de dreiging van het virus. Het toernooi van Indian Wells wordt zowel bij de mannen als bij de vrouwen afgelast. En dat is een flinke streep door de rekening voor Kim Clijsters.

“Het gezondheidsrisico is te groot om zo’n evenement in onze regio te houden”, klinkt het bij een arts van de Universiteit van Zuid-Californië. De kous is daarmee af voor de tennissers op Indian Wells. Zij moeten hun racket in de VS weer opbergen. De organisatie vindt het naar eigen zeggen jammer dat het toernooi niet door kan gaan, maar zegt dat de gezondheid van spelers, vrijwilligers en fans vooropstaat.

Indian Wells is een hoog aangeschreven toernooi voor zowel de mannen als de vrouwen. Dit jaar zouden naast onze landgenotes Kim Clijsters en Elise Mertens onder meer Serena Williams en Naomi Osaka deelnemen aan het toernooi. De voorbije dagen waren er wel al flink wat afzeggingen. Simona Halep, Bianca Andreescu en Angelique Kerber zegden af wegens blessures. Victoria Azarenka omwille van persoonlijke redenen.

Veelzeggend allemaal, net nu Clijsters in Indian Wells de garantie had om in haar eerste ronde geen speelster uit de top 35 te loten. De 32 reekshoofden zouden een ‘bye’ krijgen in hun eerste ronde. Het bood Clijsters perspectieven op deze week de eerste zege sinds haar comeback te boeken nadat ze eerder verloor in Dubai van Muguruza en vorige week in Monterrey van Konta.

Clijsters die al naar Californië was afgezakt, moet nu uitkijken naar het toernooi in Charleston. Dat is de volgende grote afspraak op haar kalender vanaf 6 april. Tussenin is er nog de Miami Open (23 maart), maar tot nader order komt Clijsters daar niet aan de start. In Indian Wells won Clijsters in het verleden twee keer (2003 en 2005). In 2011 speelde ze er voor het laatst. “Ik heb me altijd thuis gevoeld op deze banen”, schreef Kim Clijsters zaterdag onder een foto van haar training op baan twee van de Tennis Garden in Indian Wells.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV BNP Paribas Open(@ BNPPARIBASOPEN) link

Maatregelen

De annulering van het toernooi komt uiteraard niet helemaal toevallig. Zo waren er al maatregelen uitgevaardigd tegen het coronavirus. Spelers zouden bij bij hun intrede op de baan niet meer de hand vasthouden van de meisjes en jongens die hen begeleiden. Spelers zouden tijdens de wedstrijden zelf moeten instaan voor hun handdoeken en drankjes, terwijl ze ook werden geacht geen bezwete items in het publiek te gooien na afloop. Die fans zouden het bovendien moeilijker krijgen om een handtekening te scoren, aangezien de sterren geen pennen of te signeren tennisballen zullen aannemen.

Weinig begrip bij spelers

Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck toonden weinig begrip voor de late afgelasting. Via Twitter uitten ze hun onvrede. “What the f*ck?!?!?!”, klinkt het bij ‘Flipper’. “Kunnen jullie niet op z’n minst een spoedvergadering met de spelers beleggen?”Eenzelfde reactie bij Van Uytvanck. “Wtf? Een dag voor het toernooi start? Iedereen is al hier”, schrijft de Grimbergse.

@WTA isnt the least you can do is organizing an emergency meeting with the players???? Kirsten Flipkens(@ FlipperKF) link

Ook Rafael Nadal, ‘s werelds nummer 2 bij de mannen en drie keer winnaar in Indian Wells, reageerde via Twitter. “Jullie hebben het nieuws allemaal waarschijnlijk al vernomen. Indian Wells is afgelast. We zijn hier en moeten nog beslissen wat we gaan doen. Ik vind het zo jammer wat er allemaal gebeurt in de wereld. Hopelijk komt de overheid snel met een oplossing. Ik hoop dat iedereen gezond en veilig blijft.”

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe. Rafa Nadal(@ RafaelNadal) link