Straf nummer van Goffin: Luikenaar verslaat Zverev in Halle en speelt halve finale TLB

21 juni 2019

16u16 6 Tennis Sterk werk van David Goffin (ATP 33) op het ATP-toernooi in het Duitse Halle. Onze landgenoot rekende in de kwartfinale in drie sets af met Alexander Zverev (ATP 5), tweede reekshoofd en in 2016 en 2017 finalist in Halle. In de halve finale treft Goffin de 22-jarige Italiaan Matteo Berrettini.

Goffin mocht als eerste serveren en onze landgenoot klom ook zonder veel problemen op voorsprong. Ook de service van Zverev draaide naar behoren en tot 2-2 bleven beide spelers on serve. Maar in het vijfde spelletje - dat even stilgelegd werd na een incident op de tribunes - kon de Duitser van bijna twee meter toch door de service van Goffin gaan. Het derde breakpunt was het goede voor ‘Sacha’ Zverev, die daarna ook uitliep tot 2-4.

Goffin haalde nochtans een degelijk niveau. De Luikenaar varieerde regelmatig goed en kreeg Zverev bij momenten ook aan het lopen, maar de service van de Duitser draaide goed. De kansen waren schaars voor Goffin, die enkele keren tevergeefs voor de winner probeerde te gaan. Zverev liep uit tot 3-5, waardoor onze landgenoot met de rug tegen de muur moest serveren. Dat ging niet van een leien dakje, Zverev liep al snel uit tot 0-40 en bij het eerste setpunt klaarde de Duitser de klus ook.

Goffin moest reageren en dat deed hij ook. Zverev klom nog wel op 0-1, maar ook Goffin haalde zonder veel moeite zijn opslagspelletje binnen. Op de service van de Duister kwam Goffin dan 30-0 voor, maar met twee uitstekende services kon zijn opponent onder de druk vandaan komen. De Luikenaar bleef Zverev echter achteruit dwingen en kon na goed werk in de lange rally’s dan toch zijn eerste break van de partij forceren. Die bevestigde Goffin daarna ook: 3-1.

Ook op het volgende opslagspelletje van Zverev kreeg Goffin verschillende breakpunten en bij nummer acht was het uiteindelijk raak. De dubbele break was zo een feit en Goffin speelde de set soeverein uit - soms tot (merkbare) frustratie van Zverev. Het werd uiteindelijk 6-1 en de beslissing moet zo vallen in de derde set.

Goffin klom daarin op 1-0, maar dan nam Zverev de bovenhand. Met een love game klom de Duitser op 1-1 en meteen daarna ging hij door de service van Goffin. Het werd ook 1-3 en het Duitse publiek ging weer vol achter de thuisspeler staan. Goffin klampte wel aan en kwam terug tot 2-3. Op de service van Zverev kwamen er weinig kansen voor onze landgenoot, maar áls die er kwamen, dan greep hij ze wel. Bij 3-4 had hij aan één breakpunt genoeg om de stand weer in evenwicht te brengen en daarna stoomde onze landgenoot door. Hij maakte er eerst 5-4 van en kreeg dan twee matchballen op de service van Zverev. De Duitser kon evenwel ontsnappen en de beslissing moest vallen in de tiebreak. Daarin toonde Goffin zich uiteindelijk het koelbloedigst, het werd 7-3.

Goffin mag het morgen voor een plaats in de finale opnemen tegen de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 22). Die versloeg het Russische derde reekshoofd Karen Khachanov (ATP 9) met 6-2 en 7-6 (7/4). De 23-jarige Berrettini is de man in vorm. Vorige week won de 23-jarige Romein de titel op het gras in Stuttgart. Het wordt de eerste onderlinge ontmoeting tussen Goffin en Berrettini.

De samenvatting van de match tussen Berrettini en Khachanov: