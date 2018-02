Steve Darcis tegen hervorming Davis Cup, federatie moet nog nadenken Redactie

27 februari 2018

23u13

André Stein, voorzitter van de Belgische tennisfederatie, kon maandag nog met stellige zekerheid zeggen dat België in augustus op de algemene vergadering van de Internationale Tennisfederatie tegen de hervorming van de Davis Cup zal stemmen. Na een gesprek met zijn topspeler David Goffin moest Stein vandaag zijn standpunt echter bijschaven.

"Het is duidelijk dat de tennissers absoluut minder wedstrijden op de kalender willen", aldus Stein. "We blijven erg gekant tegen een formule waarin België nooit voor eigen publiek zal spelen, maar een wedstrijd voor eigen publiek spelen, zonder Goffin, past natuurlijk ook niet in ons kraam. De AV is pas over zes maanden. We hebben dus nog veel tijd om over onze stem na te denken. Dan zullen we ook de details van hun project kennen."

Steve Darcis, alias 'Mister Davis Cup', is categoriek tegen de hervorming. "Maar wat een geweldig idee, deze nieuwe formule!!!", plaatste hij op Instagram. En dat dat wel degelijk ironisch bedoeld is, blijkt uit de hashtags #daviscupisdood, #eenschande, #geldgeldgeld en #intriest.

