Steve Darcis stoot door in Peking - Coppejans verliest finale in Kazachstan

10u33

Bron: Belga 0 Photo News Tennis Steve Darcis (ATP 76) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het ATP-toernooi in het Chinese Peking. Onze 33-jarige landgenoot klopte thuisspeler Fajing Sun (ATP 493) in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij duurde een uur en twintig minuten.

In de volgende ronde treft Darcis de Canadees Peter Polansky (ATP 122), die in de vorige ronde profiteerde van de opgave van de Kroaat Ivan Dodig (ATP 294). Darcis en Polansky namen het in het verleden nog nooit tegen elkaar op.



Coppejans verliest finale in Kazachstan

Kimmer Coppejans (ATP 310) is er dan weer niet in geslaagd om het Futures-toernooi in het Kazachse Shymkent op zijn naam te schrijven. Onze landgenoot verloor kansloos in de finale van het Hongaarse eerste reekshoofd Attila Balazs (ATP 171) in twee sets: 6-1 en 6-2.



Coppejans rekende in Kazachstan in de eerste ronde makkelijk af met thuisspeler Sagadat Ayap (ATP 1449), en klopte nadien de Oezbeek Saida'lo Saidkarimov (ATP 1068) in de tweede ronde. In de kwartfinale ging de Argentijn Marco Trungelliti (ATP 203) voor de bijl, waarna het Belgische zevende reekshoofd in de halve finales de Spanjaard Enrique Lopez-Perez (ATP 276) naar huis stuurde.

Photo News Steve Darcis twee weken geleden in de Davis Cup.

Photo News