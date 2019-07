Steve Darcis moet meteen koffers pakken in Bastad LPB

16 juli 2019

13u01

Bron: Belga 0

Steve Darcis (ATP 195) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) van het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad (gravel/524.340 euro). De 35-jarige Belg verloor in de eerste ronde van de Oostenrijker Dennis Novak (ATP 121) in twee sets: 6-2, 7-5. De partij duurde 1u14'.

Yannick Mertens (ATP 439) overleefde in Zweden de kwalificaties niet.