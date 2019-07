Steve Darcis meteen uitgeschakeld in Gstaad Redactie

23 juli 2019

13u58

Bron: Belga 0

Steve Darcis (ATP 198) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/524.340 euro). De 35-jarige Luikenaar verloor met 6-4, 6-4 van het Portugese vijfde reekshoofd Joao Sousa (ATP 49). Sander Gille en Joran Vliegen, die zondag in het Zweedse Bastad hun eerste ATP-dubbeltitel veroverden, nemen het in de eerste ronde op tegen de Spanjaarden Pablo Andujar en Gerard Granollers.