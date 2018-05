Steve Darcis komt door pijnlijke elleboog dit seizoen niet meer in actie TLB

10 mei 2018

13u50

Bron: Belga 0 Tennis Steve Darcis zal dit seizoen niet meer op het tennisveld te bewonderen zijn. Dat heeft de Franstalige tennisbond gemeld. De 34-jarige Luikenaar, op de ATP-ranking teruggezakt tot de 160e plaats, blijft op de sukkel met een pijnlijke elleboog.

"Het gaat om een scheur van een pees in de elleboog die me al sinds juni vorig jaar parten speelt", gaf Darcis zelf meer uitleg. "Het ligament is nog steeds ontstoken."

Darcis kwam niet meer in actie sinds de verloren finale van de Davis Cup tegen Frankrijk, in november 2017. Onze landgenoot, die niet opnieuw onder het mes wilde, hoopte dat de blessure met de nodige rust zou verdwijnen, maar dat blijkt vooralsnog niet het geval. Darcis trekt daarom nog meer tijd uit om te herstellen en mikt op een comeback op de Australian Open, in januari volgend jaar.

Precies een jaar geleden, in mei 2017, haalde Darcis zijn hoogste positie ooit op de ATP-ranking. Hij bereikte toen de 38e stek.