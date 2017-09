Steve Darcis kan net niet stunten tegen Alexander Zverev 15u29

Bron: Belga 0 Photo News (Archief) Tennis Steve Darcis (ATP 76) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het ATP-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/666.960 dollar).

'Shark' ging in de tweede ronde in drie sets onderuit tegen het amper twintigjarige Duitse topreekshoofd Alexander Zverev (ATP 4), die vrij was in de eerste ronde: 4-6, 7-6 (7/5) en 7-6 (7/5) na 2 uur en 49 minuten. In de tweede tiebreak stond onze landgenoot 2-5 voor, maar kon hij het niet afmaken.



Darcis en Zverev speelden al een keer tegen elkaar. Begin februari klopte de Luikenaar de Duitser voor eigen publiek in Frankfurt in de Davis Cup na vier sets. Darcis zorgde daarmee voor het beslissende derde punt en een plaats in de kwartfinales.



Met David Goffin (ATP 12) staat er één Belg in de kwartfinales in Shenzhen. Het tweede reekshoofd neemt het daarin op tegen de Amerikaan Donald Young (ATP 61).