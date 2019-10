Steve Darcis (35) bergt eind januari het tennisracket op GVS

12 oktober 2019

17u29

Bron: Belga 0 Tennis Steve Darcis (35) stopt binnen drie maanden met tennissen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op een persconferentie. De 35-jarige Luikenaar kreeg enkele maanden geleden opnieuw af te rekenen met elleboogproblemen, de reden waarom hij heel 2018 aan zich voorbij had laten gaan.

Darcis zal na de campagne in Australië zijn tennisrackets opbergen. Begin januari speelt hij aan de zijde van David Goffin ook nog mee in de ATP Cup (3-12 januari). Darcis zette twee ATP-titels op zijn palmares en was op zijn best nummer 38 van de wereld (mei 2017). Hij zal herinnerd worden omwille van zijn heroïsche Davis Cup-wedstrijden - mede door hem speelde België de finale in 2015 en 2017 - maar jammer genoeg ook door zijn blessuregevoeligheid.