Steve Darcis (35) bergt eind januari het tennisracket op: “Lichaam en hoofd zijn moe” GVS

12 oktober 2019

17u29

Bron: Belga 2 Tennis Steve Darcis (35) stopt binnen drie maanden met tennissen. Dat heeft hij zelf aangekondigd op een persconferentie. De 35-jarige Luikenaar kreeg enkele maanden geleden opnieuw af te rekenen met elleboogproblemen, de reden waarom hij heel 2018 aan zich voorbij had laten gaan.

Darcis zal na de campagne in Australië zijn tennisrackets opbergen. Begin januari speelt hij aan de zijde van David Goffin ook nog mee in de ATP Cup (3-12 januari). Darcis zette twee ATP-titels op zijn palmares en was op zijn best nummer 38 van de wereld (mei 2017). Hij zal herinnerd worden omwille van zijn heroïsche Davis Cup-wedstrijden - mede door hem speelde België de finale in 2015 en 2017 - maar jammer genoeg ook door zijn blessuregevoeligheid.

Darcis licht beslissing toe: “Mijn lichaam en hoofd zijn moe”

“Zelfs als ik de halve finales haal in Melbourne zal ik niet van gedacht veranderen”, begon de huidige nummer 177 van de wereld zijn perspraatje. “De beslissing is genomen en er is geen enkele kans dat ik mij zal bedenken. Ik heb de energie en de drive niet meer. Dan is het beter er een punt achter te zetten.”

Darcis gaf aan dat na vijftien jaar op de tenniscourts “zijn lichaam en zijn hoofd moe zijn”. “Na Antwerpen zal ik nog twee Challengers spelen in Duitsland, de Davis Cup en Abu Dhabi. Daarna is er de ATP Cup en vervolgens de kwalificaties van de Australian Open. Daar wil ik eindigen, op een Grand Slam.”

De Luikenaar gaf nog mee dat nieuwe onderzoeken aan zijn elleboog een nieuwe spierscheur aan het licht brachten, op dezelfde plaats waar hij al eens geopereerd werd. “Dat toont ook nog eens aan dat ik aan het einde van mijn Latijn ben.”

“Elke speler droomt ervan te kunnen stoppen wanneer hij dat zelf wil”, vervolgde Darcis. “Dat is bij mij ongeveer wel het geval. Ik zou nog enkele maanden kunnen aanmodderen met die elleboog, maar ik voel op training dat ik de kracht niet meer heb. Ik stop zonder ergens spijt van te hebben. Ik heb er alles voor gedaan en ben diverse keren teruggekeerd van blessures nadat het grote publiek mij al begraven had. Ik heb veel mooie momenten beleefd, die ik nooit zal vergeten. Het is moeilijk er één moment uit te pikken. De twee ATP-titels, de Davis Cup-finales, mijn zege tegen Berdych op de Spelen in Londen, mijn overwinning tegen Nadal op Wimbledon, zelfs mijn overwinningen in Challengers, het was allemaal mooi.”