Stephens kegelt Muguruza uit 1/8 finales in Miami, eerste drie reekshoofden uitgeschakeld TLB

26 maart 2018

23u19

Bron: Belga 0 Tennis De Amerikaanse Sloane Stephens, nummer 12 van de wereld, heeft in de achtste finales van het WTA-toernooi van Miami de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-3) met 6-3 en 6-4 verslagen.

In in de kwartfinales neemt Stephens het op tegen de winnares van het duel tussen de Duitse Angelique Kerber (WTA-10) en de Chinese Wang Yafan (WTA-125).

Met de uitschakeling van Muguruza zijn alle drie de reekshoofden van het toneel verdwenen in Miami. Eerder strandden nummer een van de wereld Simona Halep en haar achtervolgster Caroline Wozniacki al in respectievelijk de derde en de tweede ronde.

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-6) zit wel in de kwartfinales. Haar tegenstander, de Kazachse Zaina Diyas (WTA-56) gaf op. De voormalige nummer een van de wereld leidde met 6-2 en 2-1 toen Diyas, die aan de enkel geblesseerd raakte, de handdoek in de ring gooide.

In de volgende ronde zal Pliskova uitkomen tegen de Poolse Agnieszka Radwanska (WTA-32) of de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-186).