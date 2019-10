Steffi Graf: “Het wordt leuk om naar Clijsters te kijken bij haar comeback” DMM

22 oktober 2019

13u29

Bron: Belga 1

Steffi Graf kijkt uit naar comeback van Kim Clijsters

Voor het vierde jaar op rij is Steffi Graf ambassadrice van de WTA Elite Trophy (de B-Masters) in het Chinese Zhuhai. In die hoedanigheid sprak de Duitse tennislegende met de pers en had ze het onder meer over de terugkeer van Kim Clijsters.

“Ik denk dat het leuk wordt om naar te kijken”, vertelde de 50-jarige Graf, goed voor 22 grandslamtitels. “Ik weet niet wat haar doel is. Maar als ze deze beslissing heeft genomen, is het omdat ze gelooft dat ze nog prestaties kan leveren. Ze heeft het vroeger al gedaan (bij haar comeback in 2009, red) en ze weet dus wat er nodig is. Maar het is wel zo dat ze al heel wat jaren niet meer heeft gespeeld (sinds de US Open 2012, red) en ze heeft een familie en kinderen. Dat maakt de dingen er niet eenvoudiger op. Het wordt een grote uitdaging maar het lijkt alsof ze er heel erg naar uitkijkt.”

Topreekshoofd Kiki Bertens opent met zege in Elite Trophy

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10) is foutloos begonnen aan de WTA Elite Trophy (2.419.844 dollar) in Zhuhai. Het eerste reekshoofd won op het Chinese hardcourt met 7-6 (7/5) en 6-2 van de Kroatische Donna Vekic (WTA 20). De wedstrijd was een heruitgave van de finale begin dit jaar in Sint-Petersburg. Toen won Bertens met 7-6 (7/2) en 6-4. Enkele weken geleden stonden ze tegenover elkaar in Peking. Ook toen was de Nederlandse sterker met 3-6, 6-1 en 7-6 (7/3). Bertens en Vekic vormen met de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 24) de Azalea-groep in Zhuhai.

Eerder op de dag opende de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 14) het toernooi met winst in de Roos-groep tegen de Griekse Maria Sakkari (WTA 22). Woensdag speelt Elise Mertens tegen Sakkari.

Ook Ysaline Bonaventure zet punt achter seizoen

Na Alison Van Uytvanck en Greet Minnen heeft ook Ysaline Bonaventure besloten een punt te zetten achter haar tennisseizoen. De 25-jarige Waalse sukkelt met een klein scheurtje in de schouder dat ze vorige week opliep in Luxemburg.

“Het is op zich niets erg, maar ik moet wel een maand rusten”, bevestigt de nummer 113 van de wereld op de website van de Franstalige Tennisfederatie AFT. Bonaventure zou dit jaar nog enkele toernooien in Canada en de VS afwerken, maar past daar nu voor. Daardoor zal ze voor de Australian Open in januari kwalificaties moeten spelen. Eerst treedt ze nog aan in het Nieuw-Zeelandse Auckland.