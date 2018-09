Status quo voor Mertens en Goffin, Van Uytvanck moet fors inleveren op nieuwe ranglijst DMM

17 september 2018

David Goffin behoudt op de nieuwe ATP-ranking zijn elfde plaats. Rafael Nadal blijft de lijst aanvoeren, voor Roger Federer en Novak Djokovic. In de hele top twintig vielen geen wijzigingen te noteren. Juan Martin del Potro valt dus opnieuw net naast het podium, terwijl Alexander Zverev de top 5 vervolledigt.

Ruben Bemelmans komt in de hiërarchie als tweede Belg na Goffin, op een 109de plaats. Daarmee doet de Limburger precies even goed als de vorige ranking. Ook Kimmer Coppejans blijft stabiel als 211de. Arthur De Greef stijgt twee plekken naar 254, Christopher Heyman moet er op zijn beurt één inleveren (311). Steve Darcis, al maanden out met een elleboogblessure, zakt naar 315 (-2). Voorts valt de forse stijging van Joris De Loore (+46) op, naar plaats 391.

Ook bij de vrouwen geen wijzigingen in de top 20. Elise Mertens blijft zo vaste stek houden op de vijftiende plaats. De eerste van de lijst is nog altijd Simona Halep. Alison Van Uytvanck moet als tweede Belgische na Mertens twaalf plekken inleveren, en wordt 51ste. Kirsten Flipkens (-1) staat wat lager op de 57ste plaats. Yanina Wickmayer zakt een stek, maar blijft als 98ste nog net in de top 100. Ysaline Bonaventure is status quo op 119, terwijl Maryna Zanevska (+1 naar 214), Kimberley Zimmermann (+17 naar 222) en Marie Benoit (+4 naar 289) er elk op vooruitgaan.